Yabancı Yatırımcı Fenerbahçe'den Büyük Bir Parça Aldı, Detaylar KAP Bildiriminde Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.80’ini kurumsal bir yabancı yatırımcıya sattığını açıkladı. Satışın detayları KAP bildiriminde ortaya çıktı.

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Yabancı Yatırımcı Fenerbahçe'den Büyük Bir Parça Aldı, Detaylar KAP Bildiriminde Ortaya Çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre dikkat çeken bir hisse satışı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.80’ini yabancı bir yatırımcıya sattı. Bu satışla birlikte kulübün şirketti pay oranı da yüzde 62,27’ye geriledi.

Fenerbahçe’nin ‘kurumsal bir yabancı yatırımcı’ya sattığı hisse oranının ise 12 milyon olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den KAP’a yapılan bildirimde şunlar kaydedildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir.

Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

'BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNU KAPATMAK İÇİN...'

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan sosyal medya açıklamasında, söz konusu satışın 'Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borcun kapatılması' için yapıldığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur.

Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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