Kadıköy'de Gol Yağmuru! Fenerbahçe Geriden Gelip Kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede Anderson Talisca’nın yıldızlaşmasıyla 4 gol buldu.

Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısını Dragus’un uzatma anlarında kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında Osayi-Samuel’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.

Oyuna yeni giren Anderson Talisca, attığı golle skora denge getirdi. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar’ın 60. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, maçın 64. dakikasında Allan Saint-Maximin’in içeriye çevirdiği topta Anderson Talisca’ın golüyle farkı 2’ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, 77. dakikada Anderson Talisca ile müthiş bir gol buldu ve skor 4-1’e geldi. Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Kalan anlarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 68 yaptı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3’e düştü. Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk kez mağlup olan Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi