Samsunspor'dan Kritik Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Paylaşım

Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanacak en kritik karşılaşma olan Samsunspor-Galatasaray karşılaşması bu akşam oynanacak. Karşılaşma öncesinde, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hem Samsunspor’un Avrupa kupalarına katılma yolunda hem de Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan karşılaşma öncesi yapılan paylaşımda, "Sadece bir takım değil, koca bir şehir sahaya çıkıyor..." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray maçının önemine işaret edilen paylaşımda, "Biz şanlı Atatürklü armanın izindeyiz. Biz adım adım, omuz omuza geldik bugüne. Ve şimdi biz Avrupa hedefi için yeni bir mücadeleye hazırız. Biz buradayız, birlikteyiz. Yüreğimizle, inancımızla tribündeyiz. Bugün sahaya bir takım değil, bir şehir çıkıyor” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi