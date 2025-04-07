Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Spikeri Ali Ferahbot'a Ölüm Tehdidi: Sosyal Medyadan Duyurdu

Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 5 gole sahne oldu. Karşılaşmada 1-0 geri düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a karşı aldığı mağlubiyetin acısını bir nebze olsun hafifletirken, maçın spikeri Ali Ferahbot ise maçın ardından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Fenerbahçe’nin gollerini aşırı coşkulu anlatmakla suçlanan Ferabot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kendisine gelen tehditlere tepki gösterdi. Ferahbot, “Beni tanımayanların serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi?” diye yazdı.

Ferahbot, paylaşımının devamında, “Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı kaybeden kazananı tebrik etti, bitti” dedi.

Beni TANIMAYANLARIN ,serzeniş ve eleştirilerini bi yere kadar anlarım,küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi🤷🏻



Altı üstü futbol bu,biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var.



Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı kaybeden kazananı tebrik etti ,bitti. — ALİ Ferahbot 🇹🇷 (@FERAHBOT) April 6, 2025

Ferahbot, başka bir paylaşımında ise, “Nasıl ki Trabzonspor’un şampiyonluğunu büyük coşku ile anlattım, Bugünde Fenerbahçe galibiyet golünde hakkını vermeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

5-10 kendini taraftar sanan , camialarla bağdaştırmıyorum kötüler kendilerini bağlar!



Takipten çıkıyorum yazmış!



Nasıl ki Trabzonspor’un şampiyonluğunu büyük coşku ile anlattım,



Bugünde Fenerbahçe galibiyet golünde hakkını vermeye çalıştım.



Güzel kalplilere iyi geceler.👋🏻 — ALİ Ferahbot 🇹🇷 (@FERAHBOT) April 6, 2025

Karşılaşmanın ilk yarısında Denis Draguş'un golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 geri düşen Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi