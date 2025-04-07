Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Spikeri Ali Ferahbot'a Ölüm Tehdidi: Sosyal Medyadan Duyurdu

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını anlatan spiker Ali Ferahbot, maçın ardından ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Ferahbot, ölüm tehdidi gerekçelerinin ise "Fenerbahçe'nin golünün daha coşkulu anlatılmış olması" olduğunu bildirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Spikeri Ali Ferahbot'a Ölüm Tehdidi: Sosyal Medyadan Duyurdu

Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 5 gole sahne oldu. Karşılaşmada 1-0 geri düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a karşı aldığı mağlubiyetin acısını bir nebze olsun hafifletirken, maçın spikeri Ali Ferahbot ise maçın ardından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Spikeri Ali Ferahbot'a Ölüm Tehdidi: Sosyal Medyadan Duyurdu - Resim : 1

Fenerbahçe’nin gollerini aşırı coşkulu anlatmakla suçlanan Ferabot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kendisine gelen tehditlere tepki gösterdi. Ferahbot, “Beni tanımayanların serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi?” diye yazdı.

Ferahbot, paylaşımının devamında, “Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı kaybeden kazananı tebrik etti, bitti” dedi.

Ferahbot, başka bir paylaşımında ise, “Nasıl ki Trabzonspor’un şampiyonluğunu büyük coşku ile anlattım, Bugünde Fenerbahçe galibiyet golünde hakkını vermeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Denis Draguş'un golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 geri düşen Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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