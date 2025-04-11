Ekrem İmamoğlu Hakim Karşısına Çıktı, Dava Ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 50 kişi ile birlikte tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'tan beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Hakkında birçok iddiayla dava açılan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bugün Silivri'de "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması ve kamu görevinden men edilmesi de isteniyor. Duruşma, saat 10.30 itibarıyla başladı.

SAVUNMASINI YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun savunması tamamlandı. İmamoğlu, kendisine yönelik "tehdit" iddiasını reddederek, yargılandığı davanın yalnızca siyasi temelli olduğunu vurguladı. İmamoğlu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Mahkeme Başkanı: Sabıkanız var mı?

Ekrem İmamoğlu: Yok Allah'a şükür.

"Ben niçin buradayım diye insani olarak kendime soruyorum ve cevabını bulmakta zorlanıyorum. Sanırım İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın, yazıktır günahtır. Benim içim acıyor, içim. Babamın kapısına dayanmak kimin aklı? Ben hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim. Beni korkutamazsınız, bu milletin teminatı olacağım ben. "

Savunmasının tamamlanmasının ardından dava, 16 Haziran tarihine ertelendi.

DURUŞMANIN YERİ DEĞİŞTİ

Duruşmanın ilk olarak Çağlayan Adliyesi’nde yapılacağı duyurulmuş ancak daha sonra alınan bir kararla Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda yapılacağı bildirilmişti. Kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi