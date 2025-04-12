Fas'ta Küçük Uçak Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Fas’ın Fez kentinde, Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 4 kişi yaralandı. Küçük uçağın duvara çarpmasıyla mürettebattan 3 kişi ve çevrede bulunan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fas'ta Küçük Uçak Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Fas'ta dün yaşanan olayda, iniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçak, havaalanı çevresindeki duvara çarptı. Kazada mürettebattan 3 kişi ve çevrede bulunan 1 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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