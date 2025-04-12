Fas'ta Küçük Uçak Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Fas'ta dün yaşanan olayda, iniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçak, havaalanı çevresindeki duvara çarptı. Kazada mürettebattan 3 kişi ve çevrede bulunan 1 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA