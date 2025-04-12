İstanbul'da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması

İstanbul Avcılar'da dört katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul'da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması - Resim : 1


Kaynak: DHA

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