Gümrükteki Rüşvet Soruşturmasında 23 Tutuklama

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 38 güvenlik muhafaza memurunun 23’ü tutuklandı.

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Gümrükteki Rüşvet Soruşturmasında 23 Tutuklama

Edirne’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı’nda rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 38 güvenlik muhafaza memurunun 23’ünün tutuklandığı bildirildi.

Gümrükteki Rüşvet Soruşturmasında 23 Tutuklama - Resim : 1

Bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarları üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma açtı. Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı tespit edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi.

Gümrükteki Rüşvet Soruşturmasında 23 Tutuklama - Resim : 2

Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 38 memurdan 23’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi serbest bırakılırken, 14’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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