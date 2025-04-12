İstanbul’un Felaket Senaryosunda Yeni Perde! İki İl Arasında Deprem Üreten Kabuk İnceldi

Prof. Dr. Celal Şengör’ün olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı ‘Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek’ açıklamasına ‘Belli olmayan İstanbul depremi için "Yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacaktır" söylemi bilimsel verilerle uyuşmuyor. İstanbul’u ancak orta büyüklükte deprem tehdit edebilir’ sözleriyle tepki gösteren Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir açıklama daha geldi.

Bektaş, beklenen İstanbul depremine yönelik görüşlerinin yeni uluslararası çalışmalarla desteklendiğini belirterek ‘Tekirdağ’dan İstanbul’a doğru deprem üreten kabuğun incelmesi sonucu deprem büyüklüğü azalmaktadır. (1912’de 7, 2011-2012-2019’da 5,8)’ dedi.

'DEPREM ÜRETEN KABUK İNCELDİ'

Sosyal medya hesabı X üzerinden sıkça uyarılar yayınlayan, İstanbul depremine yönelik felaket senaryolarını eleştirerek doğru bilinen yanlışları açıklayan Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi:

Ana Marmara Fayı orta ve büyük depremlerle batıdan doğuya doğru kırılmaktadır. Ana Marmara Fayı deprem enerjisi üretme açısından üç farklı bölümden oluşur: A- Kilitli (İzmit- Mürefte M 7+)

B- Creep (sürüklenme, Batı-Orta Marmara M 6)

C- Geçişli ( Doğu Marmara M 6+).

Tekirdağ’dan İstanbul’da doğru deprem üreten kabuğun incelmesi sonucu deprem büyüklüğü azalmaktadır (1912 M 7,4 Mürefte; 2011-2012-2019 M 5-5,8, Batı- Orta Marmara)

San Andreas Fayı ve Dünya genelinde olduğu gibi creep oluşturan faylar M 6+ deprem üretebilir. Tarihsel depremlerin yeri tartışmalı, büyüklükleri abartılıdır. Faylar davranışlarını değiştirebilir: KAF, 1943-1944 M7+ depremlerinden sonra creep moduna (M 6+) geçmiştir.