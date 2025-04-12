Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronu İstanbul'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya tarafından “insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronu İstanbul'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü lideri olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını" belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

FATİH'TE OPERASYON

Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yeri belirlenen Khodır'ın Fatih'teki operasyonla yakalandığını bildirdi.

İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişini organize eden suç örgütünün elebaşının, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne getirilişinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyona katılan polisleri tebrik etti.

23 İlde IŞİD Operasyonu... 105 Kişi Yakalandı23 İlde IŞİD Operasyonu... 105 Kişi YakalandıGüncel
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 27 İlde Siber Suç Operasyonu! 237 Şüpheli YakalandıBakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 27 İlde Siber Suç Operasyonu! 237 Şüpheli YakalandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Suç örgütü İstanbul
Son Güncelleme:
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Proje Okullarında 'Atama' Krizi! Öğretmen de Öğrenci de Mağdur... Ortak Tepki: LİYAKATSİZLİK Öğretmen de Öğrenci de Mağdur... Ortak Tepki: LİYAKATSİZLİK
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Çankırı’daki Facianın Korkunç Görüntüsü Ortaya Çıktı, Hepsi Savrulup Üst Üste Düştü Çankırı’daki Facianın Korkunç Görüntüsü Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı