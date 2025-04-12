Çankırı’daki Facianın Korkunç Görüntüsü Ortaya Çıktı, Hepsi Savrulup Üst Üste Düştü
Çankırı’da lastik fabrikasında çalışan 23 işçiyi taşıyan otobüsün şarampole devrildiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Feci kazada işçilerin savrulduğu korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
4 Nisan’da Çankırı-Ankara karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan sürücü M.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi, 23 işçi yaralandı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaza yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı. Tedavisi biten işçiler taburcu olurken, korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsün devrilme anında araçtaki işçilerin savrulduğu anlar görüldü. Savrulan işçilerin üst üste düştüğü anlar ise yürekleri ağza getirdi.
Kaynak: İHA
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