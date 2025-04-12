Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durdu
Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı. Saat 11.08'de Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü duyruldu.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda bir arıza meydana geldiğini duyurdu.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul hesabından yapılan ikinci bir paylaşımla saat 11.08 itibariyle füniküler hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 12, 2025
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferler yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/TcHW1e0sl4
ULAŞIMA TEKNİK ARIZA ENGELİ
Kurum, teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 12, 2025
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
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