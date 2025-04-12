Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durdu

Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı. Saat 11.08'de Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü duyruldu.

Son Güncelleme:
Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durdu

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda bir arıza meydana geldiğini duyurdu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul hesabından yapılan ikinci bir paylaşımla saat 11.08 itibariyle füniküler hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

ULAŞIMA TEKNİK ARIZA ENGELİ

Kurum, teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı.

Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler DurduMetro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler DurduGüncel
İstanbul’da Metro Seferlerine Bayram Düzenlemesiİstanbul’da Metro Seferlerine Bayram DüzenlemesiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Metro İstanbul
Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Uzaklaştırma Kararı Bittikten Bir Gün Sonra Dehşet Saçtı Uzaklaştırma Kararı Bittikten Sonra Dehşet Saçtı
8 Yaşındaki İrem'in Sır Ölümü Tüm Velileri Panikletti: Çocuklarını Okula Göndermediler 8 Yaşındaki İrem'in Sır Ölümü
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı