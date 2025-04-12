8 Yaşındaki İrem'in Sır Ölümü Tüm Velileri Panikletti: Çocuklarını Okula Göndermediler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan önceki gün hayatını kaybetti. Küçük kızın menenjitten öldüğü iddiaları üzerine endişelenen veliler, dün çocuklarını okula göndermedi.

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8 Yaşındaki İrem'in Sır Ölümü Tüm Velileri Panikletti: Çocuklarını Okula Göndermediler

Kocaeli Derince’de 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan’ın hayatını kaybetmesi, menenjit iddialarıyla birlikte okul çevresinde paniğe yol açtı. Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’nda eğitim gören 8 yaşındaki İrem, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SINIFLAR BOŞ KALDI

Küçük kızın menenjit nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülürken, bu iddialar üzerine birçok veli tedbir amaçlı çocuklarını okula dün göndermedi. Sınıflar büyük oranda boş kalırken, okul bahçesi de sessizliğe büründü.

Minik İrem’in cenazesi, ikindi namazının ardından Sopalı Çiftliği Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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