Uzaklaştırma Kararı Bittikten Bir Gün Sonra Dehşet Saçtı

İstanbul Arnavutköy'de, uzaklaştırma kararı bir gün önce biten Serdar H., daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'yi 13 kurşunla ağır yaraladı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzaklaştırma Kararı Bittikten Bir Gün Sonra Dehşet Saçtı

İstanbul Arnavutköy'de, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Serdar H. (42) tarafından sokak ortasında 13 el ateş edilerek vurulan Zeliha Ç. (30), ağır yaralandı. Olayın, Zeliha Ç.’nin Serdar H. hakkında aldığı uzaklaştırma kararının bitmesinden yalnızca bir gün sonra gerçekleştiği öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı, Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Serdar H., sokakta karşılaştığı Zeliha Ç.'ye tabancayla ateş açarak 13 kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zeliha Ç.’nin evine yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleşen saldırı sonrası hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri saldırganın izini sürüyor.

Kaynak: DHA

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