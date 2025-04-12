Doktorların Grubundaki Mesajlar İfşa Oldu! Kadın Hastalara Skandal Sözler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bazı doktorların, kadın hastalar hakkında uygunsuz ifadeler içeren mesajlar paylaştığı iddia edilen bir WhatsApp grubuna ait ekran görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerde, doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı ve hastaların kıyafetleriyle alay ettiği görülüyor.​

'SARIŞIN FENA'

Skandal, bir doktorun bu mesajlaşmaları ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Olayı ihbar eden doktor, bu tür davranışların uzun süredir devam ettiğini ve rahatsızlık yarattığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde, bazı doktorların "Sarışın fena", "Hayatımın aşkını kaçırdınız" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve iddialara konu olan personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Selçuk Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."