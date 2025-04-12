Bakan Yaşar Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diploması Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi” denildi.
Kaynak: AA
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