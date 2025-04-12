Dicle Üniversitesi Hastanesi Doktorunun, Hastadan Kuyumcunun IBAN'ına Para Atmasını İstediği İddiası

Diyarbakır'da 33 yaşındaki Berivan Önder, aşırı kilo kaybının ardından vücudunda oluşan deformasyonları düzeltmek amacıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. 27 Mart’ta Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından ameliyata alınan Önder, operasyon sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Ameliyattan beş gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış bölgelere yerleştirildiğini fark eden Önder, durumu doktoruna ilettiğini ancak ilgilenilmediğini ileri sürdü. Önder ayrıca, ameliyat öncesinde doktor ve medikal malzeme tedarikçisi T.V.'nin kendisinden 90 bin TL talep ettiğini ve bu parayı bir kuyumcu hesabına yatırmak zorunda kaldığını iddia etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası emniyete ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'DOKTOR BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ'

Berivan Önder, yaptığı açıklamada, hızlı kilo kaybı sonucu vücudunda sarkmalar oluştuğunu ve bunları düzeltmek için operasyon geçirdiğini söyledi. Mart 2025’te Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrah Burak Veli Ülger tarafından ameliyat edildiğini belirten Önder, operasyonun başarısız geçtiğini aktardı.

Önder, “Kendisi de başarısız geçtiğini kabul etti. Lakin beni ortada bıraktı. Operasyon sonrası korsemi çıkardıktan sonra görüntünün hiçbir şekilde olmadığını, simetriğin yamuk yaptığını, silikonları göğüs kafesimin üst kısmına yerleştirdiğini gördüm. Sonraki süreçte gelip doktorla bizzat görüşme sağladım. Doktor bunu kabul etti ama hiçbir şekilde yardımcı olacağını söylemedi" diye konuştu.

Yaşadığı mağduriyetin ardından resmi makamlara başvurduğunu belirten Önder, “Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek CİMER, bugün de vali beyin kalemiyle görüşme sağladım, mağduriyetimi dile getirdim. Savcılık, emniyet gereken her yerde hukuksal işlemlerimi başlattım. Şu an benim tekrar bir operasyon geçirmem gerekiyor. Dikişlerim daha taze. Şu anda maddi manevi kaybım olduğu için şu an operasyonumu gerçekleştiremiyorum” dedi.

'90 BİN TL TALEP ETTİ' İDDİASI

"Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Burak Veli Ülger benden 90 bin TL talep etti" diyen Önder, yaşadıklarını şöyle anlattı: "IBAN yoluyla atacağımı söyledi. IBAN'da bir kuyumcu adına. 90 bin TL'yi o kuyumcuya attım. Bu süre zarfında da şunu da belirtti. Açıklama kısmına ‘altın alımı diye yazacaksınız' dedi. Normalde hastanenin kendi veznesi adı altına ödeme yapılması gerekiyor. Ama doktor bunu yapmadı. El altından gizli kapalı parayı aldı. Hastane yönetimine şikayette bulundum. Başhekimle görüşme sağladım. Kendileri de soruşturmayı başlattıklarını dediler. Süreci bekleyeceklerini söylediler."

'PARAYI İBANA ATTIM'

Böylesi bir durumu kimsenin yaşamamasını dilediğini belirten Önder, “Beni yarım can ettiler. Kasap gibi kestiler, başkalarını bu şekilde mağdur etmelerini istemiyorum. Tedavim, her şeyim şu an yarım kaldı. Şu anda hayati tehlikem bile söz konusu. Medikalci adı altında geçiyor. İsmi T.V., doktorla işbirliği içerisinde. Doktora malzeme getiriyor. Dışarıdaki malzemeyi de ek olarak talep ediyor. Bu bahsettiğim şahıs ameliyathanenin içine kadar giriyor doktorla beraber. Ameliyatın içerisinde de aile yakınlarıma mesaj atıyor. ‘Doktor bey yapamıyor, operasyon başarısız, doktor silikonu takamıyor doktor bey. Ne yapalım' diye yakınlarıma söylüyor. O yazışmalar da elimde mevcut. Bu parayı doktorla birlikte istediler. Bende 90 bini o IBAN'a attım” dedi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise konuyla ilgili, “Bu konuda hassas davranıyoruz. Bu şikayetle direkt soruşturma başlattık. İddiaların doğruluğunu bilemeyiz. Ama kendi açımızdan idari soruşturmayı başlatmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA