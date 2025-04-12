Otomobiliyle Dereye Uçan Komiser Hayatını Kaybetti

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 35 yaşındaki komiser Nazım Akkoyun, otomobiliyle dereye uçtu. Akkoyun, feci kazada hayatını kaybetti.

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Otomobiliyle Dereye Uçan Komiser Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Emre Mahallesi Gökçay Mesirelik Alanı yolunda meydana geldi. Komiser Nazım Akkoyun, kontrolünü kaybettiği 34 DAJ 348 plakalı aracıyla dereye uçtu. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen ekipler Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Nazım Akkoyun'un cenazesinin, yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kazayla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde Gökçay Mesire Alanı mevkiinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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