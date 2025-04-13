CHP’den Tarım Bakanlığı’na ‘Acil Müdahale’ Çağrısı, ‘Türkiye Kaybeder’

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’nın Aksu ve Serik ilçelerinde domates üreticilerini ziyaret ederek seralarda yaşanan krizi yerinde inceledi. Kaya incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada üreticinin zararına satış yapmak zorunda kaldığını belirterek yetkililere acil çağrıda bulundu.

Aykut Kaya, seralara yaptığı ziyaret esnasında konuştuğu 70 yaşındaki üretici bir kadınla yaptığı sohbete de değinerek, üreticinin kendisi ve çocuklarıyla birlikte çalıştığını; işçi maliyetinin olmadığını ancak yine de zarar ettiklerini kendisine anlattığını ifade etti.

‘MALİYETLER İKİ KATINA ÇIKTI, SATIŞ FİYATI HALA AYNI’

Domates üreticiliğinde kilogram maliyetinin 18 ila 20 lira arasında değişkenlik gösterdiğini söyleyen Kaya, çiftçilerin ise ürünü 8 ila 15 lira aralığında satmak zorunda kaldığını belirtti.

Girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 100’ü bulduğuna dikkat çeken Kaya, satış fiyatlarının ise üç yıl önceyle aynı seviyede olduğunu ifade ederek çiftçilerin zarar ettiğini ve çaresiz bir noktada olduğunu ifade etti.

TARIM BAKANLIĞI’NA ‘DESTEK’ ÇAĞRISI

Kaya, geçtiğimiz hafta tarımsal sulamada kullanılan elektriğe getirilen yüzde 12,5’lik zammın da çiftçinin omzundaki yükü arttırdığına dikkat çekerek Tarım Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Bakanlık yetkililerinin seralara gelerek üreticilerle görüşmesini isteyen Kaya, “Teşvik mi verirsiniz, taban fiyat mı açıklarsınız bilmiyorum ama bu ürünler tarlada kalmamalı!” sözleriyle harekete geçilmesini istedi.

‘ÇİFTÇİ ÜRETMEZSE TÜRKİYE KAYBEDER’

Üreticilerin yalnız bırakılması halinde Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin tehlikeye gireceğine dikkat çeken Kaya, bugün çiftçilere destek verilmemesi halinde seralarda üretici kalmayacağını; çiftçinin üretmediği noktada da Türkiye’nin kaybedeceğini dile getirdi.