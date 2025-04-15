CHP Kurultayı Soruşturmasında İfadeler Alınmaya Başlandı: 86 Şüpheli Arasında İmamoğlu da Var

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Söz konusu soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi.

Şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemelere de soruşturma dosyasında yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP 38'inci Kurultayı soruşturmasına' ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye talimat yazısı gönderdi.

Kaynak: DHA