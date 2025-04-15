Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek

CHP lideri Özgür Özel, 26 Nisan 2022 yılındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.

Mahkeme heyetinin kararına göre, 2022'deki sözleri nedeniyle CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek.

Dava, Özgür Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı. Özel söz konusu yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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