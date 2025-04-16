Şampiyonlar Ligi'nde İnanılmaz Hata! Futbolcular Kendilerini Zor Tuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finalinde Aston Villa’nın PSG’yi konuk ettiği maçın öncesinde şaşkına uğratan bir hata yapıldı. Tribün selamlama seremonisinde Şampiyonlar Ligi müziği yerine Avrupa Ligi müziği çalındı. Aston Villa oyuncuları duyduklarına inanamazken, gülmemek için adeta direndi.

Stat yetkilileri durumun farkına varmazken, müzik bitene kadar çaldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, paylaşım üstüne paylaşım yapıldı.

Seremoninin bitmesinin ardından futbolcular sahadaki yerlerini alırken, stat yönetimi hatasını fark ederek, Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi