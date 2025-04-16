Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Ağır Sözler: 'Ülke Futbolu Sizden Çok Sıkıldı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta bulunan Özhan Canaydın Salonu’nda düzenlenen nisan ayı divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Açıklamalarında Fenerbahçe’ye yönelik ifadeler de kullanan Özbek, "Camianın çok sevdiği 'Mayıslar bizimdir.' mottosu var. Tüm algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Tüm üyelerimizden ve taraftarlarımızdan takımımıza destek vermelerini istiyorum. Oluşturulmak istenen gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbek açıklamasında, “Galatasaray, şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmamıştır, olmayacaktır” derken, takımını öve öve bitiremedi.

Üstü kapalı olarak Fenerbahçe’ye yönelik konuşan Özbek, “Sürekli gerginlik peşinde koşan umutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için yarattığınız bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağız” dedi.

Özbek konuşmasında ayrıca kulübün sportif başarılarına da dikkat çekti. Özbek, şunları kaydetti:

"Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Erkek voleybol takımımız da Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de takımımız net bir galibiyetle alarak adını finale yazdıracak. Kadın voleybol takımımız da yarın üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak."

Kaynak: AA