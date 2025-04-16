Alt Liglerde Play-Off Tarihleri Belli Oldu

TFF, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının tarihlerini duyurdu.

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Alt Liglerde Play-Off Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerini açıkladı.

TFF’nin açıklamasına göre, final müsabakalarının oynanacağı yerlerin ise daha sonra ilan edileceği bildirildi.

TFF’nin açıklamasına göre, Trendyol 1. Lig'de 1. tur 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk maçları 19 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma, final müsabakası ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Nesine 2. Lig'de 1. tur 8 Mayıs Perşembe, 2. turda ilk maç 12 Mayıs Pazartesi, ikinci karşılaşma 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü tur maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Birinci turun 30 Nisan Çarşamba günü oynanacağı Nesine 3. Lig'de, 2. tur müsabakaları 5 ve 9 Mayıs, 3. tur 15 ve 19 Mayıs, 1. ve 2. Grup finalleri 24 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup müsabakaları ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA

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