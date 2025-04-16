Konferans Ligi'nde Yarı Finale Çıkacak Takımlar Belli Oluyor

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselecek takımlar belli oluyor. Yarın 4 maç oynanacak. İşte program!

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Konferans Ligi'nde Yarı Finale Çıkacak Takımlar Belli Oluyor

UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükselecek takımlar yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. Çeyrek final rövanş ayağında yarın 4 maç oynanacak.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak maçlar şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya)-Celje (Slovenya) (2-1)

19.45 Jagiellonia (Polonya)-Real Betis (İspanya) (0-2)

22.00 Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): (3-0)

22.00 Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 1-0

Kaynak: AA

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