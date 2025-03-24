Macar Futbolcudan Arda Güler'e Çirkin Hareket

Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı. Gergin anlar saha dışına da taştı.

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Macar Futbolcudan Arda Güler'e Çirkin Hareket

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan’ı 3-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada, milli oyuncu Arda Güler ile Macar futbolcu Dominik Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Arda’nın ‘sus’ işareti yaptığı Macar futbolcu karşılaşmanın ardından göndermede bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda, Szoboszlai Arda Güler’e sert tepki gösterdi. Macar futbolcu daha sonra Arda’ya fiziksel temasta da bulundu.

Milli futbolcu Arda da Szoboszlai’ye tepki gösterdi ve gerginlinlik arttı. Bunun üzerine Arda, eliyle ‘sus’ işareti yaptı ve ‘Çeneni kapat’ dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda, "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz" diye konuştu.

Szoboszlai de maçın ardından bir Macar haber sitesinin sosyal medya gönderisinin altına, Arda Güler’e gönderme olarak “1088’” yazdı.

1088 sayısı, Real Madrid’de forma şansı bulamayan Arda’nın bu sezon aldığı toplam süreyi gösteriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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