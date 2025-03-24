Saha Değil, Boks Ringi! Futbolcular Birbirine Girdi, Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Kocaeli'de 2 amatör futbol maçında da saha savaş alanına döndü. 2 ayrı maçta da futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girerken, kavgalara taraftarlar da dahil oldu. Polisler olayları güçlükle yatıştırdı.

Saha Değil, Boks Ringi! Futbolcular Birbirine Girdi, Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Kocaeli'de U18 Ligi 1. Küme A Grubu'nda Avni Kalkavan Stadı'nda oynan son hafta mücadelesinde lider Hisareyn ile ikinci Güneşspor karşı karşıya geldi. Maç sırasında saha, savaş adeta alanına döndü. Futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polis ekipleri araya girerek sporcuları zorlukla ayırarak sakinleştirdi.

2. Amatör Lig B Grubu'nda Körfez Esentepe Stadı'nda Körfez Olimpik ile Çubuklubala arasında oynanan maçta da manzara değişmedi. Futbolcular arasında küfür sebebiyle sahada yaşanan kavgaya taraftarlarda müdahil oldu. Taraftarda uçan tekmelerle kavgaya karışarak futbolcuları darp etti. Polisler kavgayı güçlükle ayırdı.

Amatör Maçta Ortalık Karıştı! Herkes Birbirine Girdi, Polis Güçlükle AyırdıAmatör Maçta Ortalık Karıştı! Herkes Birbirine Girdi, Polis Güçlükle AyırdıSpor

Kaynak: İHA

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