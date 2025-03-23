Macaristan - Türkiye Maçında TV8'den Radikal Karar! Tek Kamera ile Çekilip, Gecikmeli Yayınlandı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye karşı karşıya geldi. UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan-Türkiye maçının televizyon görüntüsü dikkat çekmişti.

Yayıncı kuruluş TV8, yaşanan reklam sorunu nedeniyle maç yayınını farklı bir formatta sunmak zorunda kaldığını duyurdu. TV8’den yapılan açıklamada, "Kanalımız, Karadağ-Türkiye karşılaşmasında bizimle ilgisi olmayan reklamların yayınlanması nedeniyle teknik bir sorun yaşamıştır. Bu nedenle, Macaristan-Türkiye maçını saha kenarındaki reklam panolarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TEK KAMERAYLA MAÇ

TV8 ayrıca, Macaristan-Türkiye maçının neden geç yayınlandığını da kamuoyuyla paylaştı. Yayının sadece tek kamera kullanılarak yapılabildiği için bu durumun yaşandığı ifade edildi. Stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz bırakılması da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi