Macaristan - Türkiye Maçında TV8'den Radikal Karar! Tek Kamera ile Çekilip, Gecikmeli Yayınlandı

Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Türkiye Macaristan'ı 3 golle yendi. Macaristan ile Türkiye arasındaki maçın tek kamera ile ve gecikmeli yayınlandığı açıklandı. Mücadelenin spikeri karşılaşmanın tek kamera ile çekilip bilerek gecikmeli yayınlanmasının nedenini maç sırasında duyurdu.

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Macaristan - Türkiye Maçında TV8'den Radikal Karar! Tek Kamera ile Çekilip, Gecikmeli Yayınlandı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye karşı karşıya geldi. UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan-Türkiye maçının televizyon görüntüsü dikkat çekmişti.

Yayıncı kuruluş TV8, yaşanan reklam sorunu nedeniyle maç yayınını farklı bir formatta sunmak zorunda kaldığını duyurdu. TV8’den yapılan açıklamada, "Kanalımız, Karadağ-Türkiye karşılaşmasında bizimle ilgisi olmayan reklamların yayınlanması nedeniyle teknik bir sorun yaşamıştır. Bu nedenle, Macaristan-Türkiye maçını saha kenarındaki reklam panolarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TEK KAMERAYLA MAÇ

TV8 ayrıca, Macaristan-Türkiye maçının neden geç yayınlandığını da kamuoyuyla paylaştı. Yayının sadece tek kamera kullanılarak yapılabildiği için bu durumun yaşandığı ifade edildi. Stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz bırakılması da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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