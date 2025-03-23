Amatör Maçta Ortalık Karıştı! Herkes Birbirine Girdi, Polis Güçlükle Ayırdı

Samsun'da play-off maçı sonunda saha, savaş alanına döndü. Futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler birbirine girerken, emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.

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Samsun Süper Amatör Play-Off Ligi maçının bitiş düdüğü ile sahada gerginlik yaşandı. Vezirköprü İlçe Stadı'nda oynanan Vezirköprü Belediye Spor ile Genç Bafra Spor arasındaki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Amatör Maçta Ortalık Karıştı! Herkes Birbirine Girdi, Polis Güçlükle Ayırdı - Resim : 1

FUTBOLCULAR, TARAFTARLAR, YÖNETİCİLER...

Maçın bitiş düdüğü ile ortalık bir anda savaş alanına döndü. Genç Bafra Spor oyuncusunun tribünlere hareket yapması ile başlayan olaylarda, taraftarlar saha girdi. Saha içerisinde yaşanan arbedede futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler arasında yaşanan kavga, emniyet güçlerinin araya girmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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