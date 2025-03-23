A Milli Takım Zaferle Dönüyor: Macaristan 0-3 Türkiye

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 20.00'de başladı. Öte yandan mücadelenin 9’uncu dakikasında Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Futbolcular oruçlarını bozduktan sonra maç devam etti. A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.

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A Milli Takım Zaferle Dönüyor: Macaristan 0-3 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselen taraf oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın

CANLI | MACARİSTAN 0-3 TÜRKİYE

90' GOL | Abdülkerim Bardakcı farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

43' SARI KART | Milli takımda Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

39' GOL | Arda Güler'in golü ile milli takım farkı ikiye çıkardı.

37' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile milli takım öne geçti.

21' SARI KART | Macaristan'da Fiola sarı kart gördü.

MAÇTA 'İFTAR' ARASI

9' Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Türkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli OlduTürkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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