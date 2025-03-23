Türkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli Oldu

Türkiye ile Macaristan milli futbol takımları Uluslar Ligi play-off rövanş maçında bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. İlk maç İstanbul'da RAMS Park'ta oynanırken, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadele ise Macaristan'da oynanacak.

İlk maçı 3-1 kazanan ve avantajını koruyup Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkmayı amaçlayan Türkiye'nin Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ufak bir avantajımız var, o yüzden çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz, A Ligi’nde mücadele etmiş bir rakibimiz var. Ofansif ve defansif, iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu.

Kaynak: Haber Merkezi