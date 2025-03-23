Türkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli Oldu
Türkiye ile Macaristan milli takımları arasında bu akşam oynanacak rövanş maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu.
Türkiye ile Macaristan milli futbol takımları Uluslar Ligi play-off rövanş maçında bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. İlk maç İstanbul'da RAMS Park'ta oynanırken, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadele ise Macaristan'da oynanacak.
İlk maçı 3-1 kazanan ve avantajını koruyup Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkmayı amaçlayan Türkiye'nin Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ufak bir avantajımız var, o yüzden çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz, A Ligi’nde mücadele etmiş bir rakibimiz var. Ofansif ve defansif, iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu.
Kaynak: Haber Merkezi