Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Sona Erdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen ve Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle Çalış Plajı'nda gerçekleştirilen yarışlara 30 kulüpten 500 sporcu katıldı. Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.
Yarışların ardından dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı:
ERKEKLER DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ
Sinop 1853 Spor Kulübü
Pera Kürek Kulübü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B
KADINLAR DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ
Sinop 1853 Spor Kulübü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
1779 Spor Kulübü
ERKEKLER İKİ ÇİFTE
Sinop 1853 Spor Kulübü
Alesta Kürek
Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü
KADINLAR İKİ ÇİFTE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kratos Spor Kulübü
Winka Su Sporları
ERKEKLER TEK ÇİFTE
Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü
İstanbul Kartal Belediye Spor
Sinop 1853 Spor Kulübü
Kadınlar tek çifte:
Sinop 1853 Spor Kulübü
Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü
Aviron Spor Kulübü
DENİZ KÜREĞİ GENÇ MİX DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ
Sinop 1853 Spor Kulübü
Çanakkale Kürek ve Kano
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
DENİZ KÜREĞİ GENÇ MİX İKİ ÇİFTE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sinop 1853 Spor Kulübü
İzmir Kürek Kulübü
AKADEMİ ERKEKLER İKİ ÇİFTE
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü
Atılım Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
AKADEMİ ERKEKLER TEK ÇİFTE
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C
Atılım Üniversitesi Spor Kulübü
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.
Kaynak: AA