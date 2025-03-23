Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Sona Erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen ve Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle Çalış Plajı'nda gerçekleştirilen yarışlara 30 kulüpten 500 sporcu katıldı. Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.

Yarışların ardından dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı:

ERKEKLER DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ

Sinop 1853 Spor Kulübü

Pera Kürek Kulübü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B

KADINLAR DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ

Sinop 1853 Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1779 Spor Kulübü

ERKEKLER İKİ ÇİFTE

Sinop 1853 Spor Kulübü

Alesta Kürek

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü

KADINLAR İKİ ÇİFTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kratos Spor Kulübü

Winka Su Sporları

ERKEKLER TEK ÇİFTE

Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü

İstanbul Kartal Belediye Spor

Sinop 1853 Spor Kulübü

Kadınlar tek çifte:

Sinop 1853 Spor Kulübü

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü

Aviron Spor Kulübü

DENİZ KÜREĞİ GENÇ MİX DÖRT ÇİFTE DÜMENCİLİ

Sinop 1853 Spor Kulübü

Çanakkale Kürek ve Kano

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

DENİZ KÜREĞİ GENÇ MİX İKİ ÇİFTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sinop 1853 Spor Kulübü

İzmir Kürek Kulübü

AKADEMİ ERKEKLER İKİ ÇİFTE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü

Atılım Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

AKADEMİ ERKEKLER TEK ÇİFTE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C

Atılım Üniversitesi Spor Kulübü

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Kaynak: AA