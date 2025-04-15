Arda Güler'i Yerden Yere Vurdular: 'Oyundan Alındığında...'

Real Madrid'de Arda Güler bu kez performansıyla eleştirildi. İspanyol gazeteci Arda Güler için, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'i Yerden Yere Vurdular: 'Oyundan Alındığında...'

La Liga ekibi Real Madrid’e transfer olmasının ardından istediği süreleri bir türlü bulamayan ve İspanyol basını tarafından da oynaması gerektiği yönünden sürekli desteklenen milli oyuncu Arda Güler bu kez eleştiri oklarının hedefi oldu.

Alaves karşısında oynanan maçta Arda ilk 11’de sahaya çıkarken, Madrid ekibi karşılaşmayı 34. dakikada bulduğu golle kazandı. Takımın yıldızı Mbappe ise 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Milli oyuncu Arda da 62. dakikada yerini Bellingham’a bıraktı. Arda’nın performansı bazı basın kuruluşlarında övgü alırken, bazı basın kuruluşları da yerden yere vurdu.

Marca’da yer alan haberde Arda’nın performansı övülürken, sürekli tabelayı değiştirmek için çabaladığı belirtildi. Arda sahanın en iyilerinden biri olarak nitelenirken 10 puan üzerinden 8 puan verildi.

Arda Güler'i Yerden Yere Vurdular: 'Oyundan Alındığında...' - Resim : 1

YERDEN YERE VURDULAR

Cadena Ser’den gazeteci Antonio Romero ise milli oyuncuyu yerden yere vurdu. Romero, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu" dedi ve şöyle ekledi:

"O, şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynayabilecek yetenekten çok, şikayetleri ve somurtkanlıkları olan bir oyuncu."

Kaynak: Haber Merkezi

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