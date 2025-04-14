Icardi İçin Bomba İddia! Galatasaray Defterini Kapatıyor mu?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapattı. Tecrübeli oyuncunun ikinci yarı için lisansı çıkarılmadı. Arjantinli yıldızın, Galatasaray ile olan sözleşmesinin dondurulması ve hatta feshi gibi seçeneklerin gündeme geldiği öne sürülmüştü.

Tedavisi devam eden Icardi için şimdi de sürpriz bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Yaz transfer döneminde bazı kulüplerin radarına giren tecrübeli golcünün, sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak yeni bir maceraya yelken açabileceği konuşuluyor. .

İtalya kaynaklı InterLive’ın iddiasına göre, Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılması ve Arjantin’e dönmesi gündemde. Haberde, Icardi’nin çocuklarına yakın olma isteği ve Wanda Nara ile devam eden hukuki sürecin bu kararı etkileyebileceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon sakatlık geçirmeden önce 14 resmi maça çıkarak 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, geçen yıl 47 resmi maçta oynayarak 32 gol ve 12 asist kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi