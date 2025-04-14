Yumruklar Havada Uçuşmuştu... Beşiktaş'tan Divan Kurulu Açıklaması: Disiplin Soruşturması Başlatıldı

Beşiktaş'ın 12 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşanmıştı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'a kürsüde konuşma yaptığı sırada fiziksel müdahalede bulunmuştu. Bu müdahalenin ardından kürsüye çıkan bir kişi de Hasan Arat'a yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Divan Kurulu çıkan kavganın ardından tatil edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beşiktaş Kulübü'nden olaylı 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı hakkında açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada yaşananlarla ilgili Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi