İspanya'da 'Arda Güler' Fırtınası! La Liga'da Haftanın 11'ine Seçildi

Real Madrid’in genç yıldızlarından olan milli futbolcu Arda Güler, Getafe maçına ilk 11’de başladı. 20 yaşındaki futbolcu, galibiyeti getiren golü atarak maçın oyuncusu seçilirken, aynı zamanda La Liga’da da haftanın ilk 11’ine girdi.

İspanya'da 'Arda Güler' Fırtınası! La Liga'da Haftanın 11'ine Seçildi

Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, 23 Nisan akşam oynanan Getafe maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Real Madrid’in 1-0 kazandığı maçın golünü atan Arda, tribünleri coştururken performansı için de ödüllendirildi.

Takımına galibiyeti getiren golü atarak maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, aynı zamanda La Liga’da haftanın ilk 11’ine girmeyi de başardı. İspanyol liginde haftanın ilk 11'inde; Leo Roman, Vivian, Tenaglia, El Hilali, Ruben Garcia, Pedri, Javi Guerra, Fer Lopez, Julian Alvarez ve Cucho Hernandez de yer aldı.

İspanya'da 'Arda Güler' Fırtınası! La Liga'da Haftanın 11'ine Seçildi - Resim : 1

ARDA'NIN REAL MADRİD PERFORMANSI

Ligin 34. haftasında başarılı bir performans gösteren 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Real Madrid ile 36 maça çıkarken, 4 gol attı ve 7 asist yaptı. Geçtiğimiz sezona göre 2024/25 sezonunda daha fazla forma şansı bulan Arda, performansıyla yukarı yönlü bir ivme izliyor.

Mevcut bonservis değerinin 45 milyon euro olarak gösterildiği ve Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran Arda'nın, hem Real Madrid’de hem de A Milli Takım’da geleceğin yıldız adayları arasında olduğu düşünülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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