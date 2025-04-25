Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de Görkemli Zafer! Kartal Gol Yağdırdı, Hatayspor Küme Düştü

Süper Lig'de 33. haftanın açılışında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu sonuçla Akdeniz temsilcisinin kümeye düşmesi kesinleşti.

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Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de Görkemli Zafer! Kartal Gol Yağdırdı, Hatayspor Küme Düştü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1’lik skorla yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki kötü gidişatına da son verdi.

Son olarak 29. haftada Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’a karşı 2-1 galip gelen Kartal, daha sonra oynadığı 3 mücadelede Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, Rams Başakşehir’e ise 2-0 kaybetmişti.

Hatayspor maçında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral depoladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI HATAYSPOR'U ALKIŞLADI

Öte yandan maçın son düdüğünün ardından Vodafone Park’ta duygu dolu anlar yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Beşiktaşlı taraftarlar Hataysporlu oyuncuları alkışladı. “Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne” tezahüratları eşliğinde iki takım oyuncuları tribünlere birlikte yürüdü. Saha içinde forma değişimiyle birlikte dostluk mesajları verildi.

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de Görkemli Zafer! Kartal Gol Yağdırdı, Hatayspor Küme Düştü - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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