Gaziantep’te 1,5 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü

Gaziantep’te park etmeye çalışan komşusunun aracının altında kalan 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti. Suriye uyruklu bebeğin evden emekleyerek çıktığı, kazanın bu şekilde yaşandığı belirtildi. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te 1,5 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yürek burkan bir kaza meydana geldi. Henüz 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali, iddiaya göre evinden emekleyerek sokağa çıktı ve bu sırada aracını park etmeye çalışan komşusunun kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan minik Yezen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve çevrede büyük üzüntü yaratırken, Yezen Ali’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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