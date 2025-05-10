Gözaltına Alınmıştı! Barbaros Şansal Hakkında Yeni Gelişme

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı’nda “Türk milletini alenen aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı, Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Gözaltına Alınmıştı! Barbaros Şansal Hakkında Yeni Gelişme

Modacı Barbaros Şansal uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Barbaros Şansal hakkında İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirilen Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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