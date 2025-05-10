Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Kara Listeye Bir Meyve Daha Girdi

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen gıda ürünleri peş peşe veto yerken, son olarak Bulgaristan, Türkiye'den ihraç edilen greyfutları sınırdan geri çevirdi. Meyvelerin "insan sağlığına ciddi risk oluşturduğu" belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Kara Listeye Bir Meyve Daha Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünleri liste liste yayımlamasıyla beraber, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin de çeşitli nedenlerden "sağlığa zararlı" olduğu gerekçesiyle sınırdan geri gönderilmesi, ülkedeki gıda güvenliğine yönelik endişeleri katladı. Vatandaş en temel gıdayı dahi dışarıdan satın almaktan çekinir hale gelirken, Avrupa'dan geri gönderilen ürünlere neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor.

BU KEZ DE GREYFURTA VETO

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), kıtadaki ülkelerden geri çevrilen ürünler hakkında yapılan bildirimleri paylaşıyor. Sistemin 7 Mayıs 2025 tarihli bildirimine göre; son olarak Bulgaristan'dan bir veto geldi. Türkiye'den ülkeye gönderilen greyfurtlar sınır kontrolün sırasında "sağlığa zararlı" olduğu tespiti sebebiyle reddedildi.

Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Kara Listeye Bir Meyve Daha Girdi - Resim : 1

Söz konusu meyvelerin içinde zararlı kimyasallar olduğu belirtilirken, risk seviyesi "ciddi" olarak nitelendirildi. Greyfurtların Bulgaristan'a alınıp piyasaya dağıtımının yapılması engellendi. Genellikle kuruyemiş türleri ve incir, limon gibi meyvelerin reddedildiği Bulgaristan'da ilk kez greyfurt da geri çevrildi.

GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ ZARARLI MADDELER NELER?

Gıda ürünlerindeki en yaygın zararlı maddeler metal, pestisit (tarım ilacı), katkı maddeleri, doğal yolla oluşan zararlı bitkisel zehirler ve radyoaktif elementlerdir (Sezyum, stronsiyum). Bu maddelerin dozajına göre insan sağlığında çeşitli sorunlar oluşurken, kansere dahi neden olabileceğini biliniyor.

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