Otizmli Çocuğa Şiddet Kamerada! Videoyu Yanlışlıkla Ailesine Gönderince Gerçek Ortaya Çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisinde eğitim alan 9 yaşındaki otizmli E.Ç., eğitmeni tarafından darbedildi. İstenilen egzersizi yapamayan E.Ç., kadın eğitmen E.G. tarafından itilip yüzüne tokat atıldı. O anlar, eğitmen tarafından aileye yanlışlıkla gönderilen video ile ortaya çıktı. Aile, görüntülerle birlikte savcılığa giderek eğitmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çorlu’da fabrikada çalışan Özkan ve Cevriye Çavuş çifti, otizm tanısı konulan ikiz çocuklarından E.Ç.’yi iki yıl önce bir spor akademisine kaydettirdi. Akademideki eğitim sürecinde çocuğun gelişimine ilişkin videolar zaman zaman aileye gönderildi. Aile, 26 Nisan'da eğitmenden yeni bir video istedi. Ancak gönderilen görüntüler arasında, E.Ç.’nin elindeki topu hedefe atamaması üzerine eğitmen E.G.’nin çocuğu ittiği ve tokatladığı anlar da yer aldı.

Videoyu izleyen Özkan Çavuş, durumu hemen eğitmene sordu. Eğitmen ise önce olayı inkar etti, ardından “Videonun daha uzun hali var” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak görüntülerin açık olduğunu belirten baba, eğitmenle çalışmak istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Eğitmen daha sonra sesli mesajlarla aileyi aramayı sürdürdü, ardından bir yakını aileyle temasa geçerek "bir cahillik yapıldığını, konuşarak çözülebileceğini" söyledi. Ancak aile, olayın adli yollarla çözüleceğini belirterek geri adım atmadı.

Baba Özkan Çavuş, "Gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçemizi verdik" dedi.

Anne Cevriye Çavuş ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Çocuklarımızın gelişimi için çok mücadele ediyoruz. Bu olay bizi derinden yaraladı. Ama bu iş böyle kapanmayacak. Bugün bizim çocuğumuza yapılan, yarın başkasının çocuğuna yapılabilir."

Konuya ilişkin telefonla ulaşılan eğitmen E.G., açıklamayı avukatı aracılığıyla daha sonra yapacağını belirtti.

Kaynak: DHA