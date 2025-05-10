Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal’ın gözaltına alınmasının ardından gazeteci Onur Öncü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Öncü paylaşımında, Şansal’ın kendisine söz konusu işlemin ‘yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi’ olduğunu söylediğini ve ifadesinin alınacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Şansal, 2024’te de İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

2017’de de sosyal medya paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen Şansal, İstanbul’a indikten sonra saldırıya uğramıştı. Şansal’a saldıran 13 kişiden 12’si hakkında beraat kararı çıkarken, bir saldırgan da para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi