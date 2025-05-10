Sivasspor ve Bodrum FK Yarın Kozlarını Paylaşacak

Sivasspor ile Bodrum FK Süper Lig'in 35'inci haftasında karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor ve Bodrum FK Yarın Kozlarını Paylaşacak

Süper Lig’in 35’inci haftasında Sivasspor ile Bodrum FK yarın karşı karşıya gelecek.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligde iki takımın da 34'er puanı bulunurken Sivasspor 16, Bodrum FK ise 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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