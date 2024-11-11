Gözaltına Alınan Barbaros Şansal Serbest Bırakıldı

Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararıyla, ülkeye döndüğü anda İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şansal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullandı.

Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11 Asliye Ceza GBT Yakalama ! İstanbul Havalimani — Barbaros Şansal 🇨🇾 (@mayrukcouture) November 11, 2024

Şansal daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Soramazsın" adlı YouTube programında söyledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Soramazsin videosu !!! Te ... Neyse ... Özgüruz — Barbaros Şansal 🇨🇾 (@mayrukcouture) November 11, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem