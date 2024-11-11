Çiftlik Bank Davasında Flaş Gelişme! İki İsim Tahliye Edildi

Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı ve kamuoyunda 'Çiftlik Bank' davası olarak bilinen davada mahkeme Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çiftlik Bank Davasında Flaş Gelişme! İki İsim Tahliye Edildi

Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'a bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine yönelik zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.

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Kaynak: DHA

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