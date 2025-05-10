Çalık Holding'e Karşı Tazminat Mücadelesi Yürütüyordu... Hakkını Almak İstedi, Dövülerek Öldürüldü

Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında çalışan ve 10 yıl önce işten çıkarılan 49 yaşındaki Erol Eğrek, 7 milyon TL’lik tazminatını almak için sürdürdüğü hukuk mücadelesinde sonuç alamayınca Şişli'deki holding binasına gitti. Eğrek, burada yaklaşık 10 güvenlik görevlisi tarafından dövülerek hayatını kaybetti.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ruhsatlı silahıyla bina önüne gelen Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. Eğrek'in görüşme talebi karşılanmayınca binanın önündeki saksıya birkaç el ateş etti ve ardından silahı başına dayadı. Bu sırada Çalık Holding’in güvenlik görevlileri olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek’e müdahale ederek silahını aldı ve dakikalarca darp etti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Darp sonucu ağır yaralanan Eğrek, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muayene sırasında baş ve boyun bölgesinde ağrı hissettiğini belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eğrek’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ailesi, Eğrek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve hastaneye vardığında zaten yaşamını yitirmiş olduğunu öne sürdü.

ÇALIK HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Çalık Holding, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Erol Eğrek’in 10 yıl önce azınlık hissedarı oldukları bir yurtdışı fabrikasında çalıştığını ve tüm haklarını alarak ayrıldığını iddia etti. Eğrek’in holding önünde 3-4 el ateş ederek hayati tehlike yarattığını savunan holding, güvenlik görevlilerinin can kaybı veya yaralanma olmaması için müdahale ettiğini belirtti. Açıklamada, adli sürecin başlatıldığı vurgulanarak, “Resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ederiz” denildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, “Bir işçiyi alacaklarını istediği için 10 yıldır süründüren bu düzen, en sonunda canını almıştır” diyerek tepki gösterdi. Umut Sendikası, Eğrek için Çalık Holding önünde eylem düzenleyeceğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma ve savcılık soruşturmayı sürdürüyor.

Eğrek’in yeğeni Mehmet Eğrek, amcasının 30 kişinin işten çıkarıldığı bir süreçte tazminatı ödenmeyen tek kişi olduğunu ve oğlunun düğünü için paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aile, otopsi raporunda ölüm nedeninin “kalp krizi” olarak belirtilmesine rağmen, vücuttaki morlukların darp kaynaklı olduğunu savunuyor.

SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI: HAKLARIM İÇİN UĞRAŞIYORUM

Erol Eğrek, olay öncesi sosyal medya hesaplarından video paylaştığı ortaya çıktı. Eğrek videoda şu ifadelerde bulundu:

"10 yıldır uğraşıyorum ve tazminatlarımı alamıyorum. Kötü bir niyetim yoktur şu anki yaptığım eylemde. Kesinlikle haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum. Tazminatımı versinler. Durum bu."

🔴 Çalık Holding'e karşı 10 yıldız tazminat mücadelesi yürüten ve holding binası önünde güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı



🗣️ "10 yıldır uğraşıyorum ve tazminatlarımı alamıyorum. Kötü bir niyetim yoktur şu anki yaptığım… pic.twitter.com/KS0ZLZWAMD — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 10, 2025

Kaynak: Haber Merkezi