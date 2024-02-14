Doğanın Çocukları Erzincan İliç'teki ekolojik yıkımı protesto etti: Çalık Holding de Anagold Holding de kapatılacak!
Erzincan İliç'te yaşanan facianın sorumluları arasında gösterilen Çöpler Altın Madeni'nin ortaklarından Çalık Holding, Doğanın Çocukları tarafından protesto edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde büyük bir toprak kayması meydana geldi.
Facia, ABD ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni’nde oldu.
Göçük altında çok sayıda kişinin kaldığı, 9 kişiye ulaşılamadığı belirtildi. Tonlarca siyanür toprak kaymasıyla bölgeye yayıldı.
Göçük faciasının yaşandığı maden işletmesi 2022 yılı Haziran ayında da siyanür sızıntısı ile gündeme gelmişti.
MADENİN ORTAĞINA PROTESTO
Doğanın Çocukları Ekoloji Kollektifi, maden işletmesinin ortaklarından Çalık Holding'in binasının önüne giderek, yaşanan doğa katliamının hesabını sordu.
"Çalık Holding de Anagold Holding de kapatılsın" talebiyle eyleme çıkan ekolojistler "İliç Altın Madenini kapat" çağrısında bulundu
Doğanın Çocukları'nın yapılan açıklama şöyle:
"Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından bu katliamın en büyük ortaklarından biri olan Çalık Holding hesap verecek! Çalık Holding de Anagold Holding de kapatılacak!"
ÇALIK HOLDİNG ÖNÜNDEYİZ!— Doğanın Çocukları (@DogannCocuklari) February 13, 2024
Erzincan #İliç'te yaşanan maden faciasının ardından bu katliamın en büyük ortaklarından biri olan Çalık Holding hesap verecek!
Çalık Holding de Anagold Holding de kapatılacak!#İliçAltınMadeniniKapat pic.twitter.com/4cwl8o1Hbz
Kaynak: Gerçek Gündem