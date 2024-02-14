Sahibinin kesmek üzere kümesten aldığı horoz, bir anda "anne" diye bağırmaya başladı

Elazığ’da sahibi tarafından kesilmek üzere kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sahibi, 3 defa kesmek için götürdüğü horozun aynı şekilde bağırmasının ardından hayvanı kesmekten vazgeçti.

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Olay, Elazığ’ın Akçakiraz beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Abdulhamit Barçadurmuş 'Anne' diye bağıran horozu bıraktı. İş yerindeki arkadaşlarının horoz eti istemesinin ardından tekrar kümesinde bulunan horozu yakalayarak kesmek isteyen Barçadurmuş aynı tepkiyle yeniden karşılaşınca horozu kesmekten vazgeçti. O anları çekerek arkadaşlarına gönderen hayvan yetiştiricisi Barçadurmuş, ''Kimse bana inanmıyordu bakın horoz ne diyor'' diyerek o anları kayda aldı.

3 DEFA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kendi arazisinde hayvan beslediğini belirten Abdulhamit Barçadurmuş, “Tavuklarım ve birkaç tane horozum var. Merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde ikamet ediyorum. Horozu daha önce de kesmeye kalkıştığım zaman ‘Anne’ diye feryat edince kesmekten vazgeçtim. Yeniden kesmeye karar verdim çünkü benden iş yerindeki arkadaşlarım horoz eti istiyordu. Horozun o şekilde ötmesini görünce bir gariplik var dedim. 3’üncü defa da kesmeye yeltendim fakat yine anne diye feryat etti. Öyle olunca duygulandım ve kesmekten vazgeçtim. Horozu artık kesmeyeceğim. Çünkü anne diye feryat eden bir hayvanı kesmek güzel olmaz. Horozu kesmem ama satışını yaparım. Sosyal medyada gören birisi bana fiyat verdi fakat rakam olarak düşük olduğu için anlaşamadık. Güzel bir fiyat alırsam horozu kesmek yerine satarım'' dedi.

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