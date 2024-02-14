Fotoğraftaki bu detayı kimse fark etmedi: Adnan Oktar'dan müritlerine gizli mesaj

Cezaevinde silahlı suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu bulunan Adnan Oktar, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 140Journos'un hazırladığı 'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Oktar'ın son fotoğrafı da dikkat çekti.

ADNAN OKTAR'IN SON FOTOĞRAFI

Cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müritleri tarafından sosyal medyada yayılırken; söz konusu fotoğraf karesiyle bir mesaj verilmek istendiği iddiası gündeme geldi.

Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detayları paylaştı.

Söz konusu fotoğrafla Oktar'ın örgüte ve müritlerine mesaj vermek istediğini belirten Sezer, söz konusu karedeki 'metal kemer tokasına' detayına dikkat çekti.

Sezer, şu ifadeleri kullandı;

"'Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor.' mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor. Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor.

Buradaki mesaj sosyal medya hesaplarıyla insanlara ulaştırıldı. 'Ben bütün ihtişamımla bütün gücümle buradayım. Hiçbir şey bitmedi devam ediyor' mesajını veriyor. Bu fotoğrafın ben dijital olarak örgüte ulaştırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu fotoğrafta en az 100 tane 'photoshop' var.

KEMERDEKİ METAL TOKAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bu fotoğrafın söz konusu belgeselle aynı gün sosyal medyada paylaşılması normal değil.

Bu fotoğrafla ilgili bildiğim kadarıyla müşteki avukatları suç duyurusunda bulundu. En basitinden metal toka var kemerinde. Bunun cezaevine sokulması yasak."









