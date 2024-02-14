'Maden işçileri çatlakları görüp amirlerini uyardı' iddiası

Erzincan’da Anagold Madencilik’in İliç’te işlettiği madende yaşanan göçük felaketi sonrası iddialar peş peşe gelmeye başladı. Siyanürlü toprağın Dicle Nehrine karışma ihtimali korkuturken, Çevre Bakanlığı menfezleri kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir iddia gündeme geldi.

T24'ün haberine göre son olarak Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. "Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Birkaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş” iddiasında bulunan Aksu, “12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Siyanürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddeti baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim” ifadelerini kullandı.